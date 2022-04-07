Iğdır'da ses cihazıyla avlanan 2 avcıya 15 bin lira ceza kesildi - Haberler

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Iğdır'da ses cihazıyla avlanan 2 avcıya 15 bin lira ceza kesildi

AA - Hüseyin Yıldız - Güncel
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Iğdır'da ses cihazıyla avlanan 2 avcıya 15 bin lira ceza kesildi

Iğdır'da ses cihazı kullanarak avlanırken yakalanan 2 kaçak avcıya 15 bin lira ceza kesildi.

IĞDIR (AA) - Iğdır'da ses cihazı kullanarak avlanırken yakalanan 2 kaçak avcıya 15 bin lira ceza kesildi.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, Ağrı Dağı kırsalında kaçak avcılıkla mücadeleye yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde 2 kaçak avcı tespit etti.

Bu kişilerin bulundukları alanda, keklik sesi çıkaran ses cihazları ve çeşitli tuzaklarla 10 kınalı keklik yakaladıkları anlaşıldı.

Doğa koruma ekipleri, 2 kaçak avcıya 8 bin 500 lira tazminat, 6 bin 500 lira da idari para cezası olmak üzere 15 bin lira ceza kesti.

Keklikleri doğal ortamlarına salıveren ekipler, ele geçen tuzaklar ile ses cihazlarını da imha etti.

Iğdır'da ses cihazıyla avlanan 2 avcıya 15 bin lira ceza kesildi

AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Ağrı Dağı, Iğdır, Güncel, Haberler

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