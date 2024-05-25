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Iğdır'da sel nedeniyle köylerde hasar meydana geldi

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Iğdır'da etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde kar ve doluya dönüştü. Bazı köylerde meyve bahçeleri ve arı kovanları sel sularıyla zarar gördü. İl Özel İdaresi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışmalara başladı.

Iğdır'da sel nedeniyle bazı köylerde hasar meydana geldi.

Akşam saatlerinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde kar ve doluya dönüştü.

Bazı meyve bahçelerinde dolu nedeniyle hasar oluşurken, Bayraktutan köyünde arı kovanları sel sularına kapıldı.

Iğdır İl Özel İdaresine ait iş makineleri selden etkilenen köylerin yol ve köprülerinde çalışma başlatırken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de tarım alanlarında tespitte bulundu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin de köylerde hasar tespit çalışmaları yürüttüğü öğrenildi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Kasım Çarman, "Bazı köylerimizdeki menfez, köprü ve yollarda selden kaynaklı hasar oluştu. Şu anda su seviyesi düştü, ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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