Iğdır'da sel felaketi: Evleri su bastı, köy yolları tahrip oldu

IĞDIR - Iğdır'da günlerdir süren yağışlar sonrası bugün merkeze bağlı Suveren köyünde sel meydana geldi, birçok evi sel basarken sel suları merkeze kadar ulaştı.

Iğdır'da günlerdir etkili olan sağanak yağış, her gün şiddetini biraz daha artırıyor. Şehrin birçok köyünde yağmur yağışı, dolu ile birlikte ekili alanlara zarar verirken sel baskınları da başladı. Akşamüzeri merkeze bağlı Suveren köyünde etkili olan yağış sonrası bazı evleri su bastı. Köy içindeki yollar tahrip oldu. Köyde yağış sonrası oluşan sel, ovada bulunan şehre doğru giderken şehrin girişindeki bazı evlerde su altında kaldı. Şehrin girişinde bulunan büyük kanal sayesinde sel suları şehir merkezine ve diğer evlere ulaşmadı. Yetkililer zarar gören evler için hasar tespit çalışması başlattı. Evlerini su basan Adnan Kösem isimli vatandaş; "Sel duvarların altında gelerek bu odayı, o odayı hepsini bastı. Bak halimi görüyorsun, bir şey kalmadı her şey gitti. Yağış 2 saat sürdü, zaten daha fazla sürseydi hepsi yıkılırdı" dedi.