Iğdır'da Sahte Pasaportla Düzensiz Göçmen Taşıyan Şüpheli Yakalandı

Iğdır'da sahte pasaport temin eden bir kişi, düzensiz göçmenleri Kars'a götürmek üzere yola çıktığı sırada dronla takip edilerek yakalandı. Operasyonda 10 sahte pasaport ele geçirildi.

IĞDIR'da sahte pasaport temin ettiği düzensiz göçmenleri Kars'a götürmek için kamyonetle yola çıkan şüpheli, dronla takip edilerek yakalandı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, düzensiz göçmenlere sahte pasaport temin ettiği belirlenen kişiye yönelik harekete geçildi. Dron kullanılan operasyonda, kırsalda buluştuğu 9 düzensiz göçmeni kamyonete bindirip yola çıkan İ.A, polis ekipleri tarafından yolda durduruldu. Kamyoneti kullanan İ.A. gözaltına alınırken, düzensiz göçmenleri Kars'a götürmek istediği belirlendi. Operasyonda 10 sahte pasaport ele geçirildi. Düzensiz göçmenler ise Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi. Şüpheli İ.A.'nın işlemleri sürüyor.

Haber: Özkan AYDIN / IĞDIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
