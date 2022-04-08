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Iğdır'da sahte para operasyonu

AA - Hüseyin Yıldız - Güncel
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Iğdır'da sahte para operasyonu

Iğdır'da 1571 adet 100, 23 adet 200 liralık sahte banknot ele geçirildi.

IĞDIR (AA) - Iğdır'da 1571 adet 100, 23 adet 200 liralık sahte banknot ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda sahte para getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda bir aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada 1571 adet 100, 23 adet 200 liralık sahte banknot, sahte dolar ve 1 çek ele geçirdi.

Konuyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Iğdır, Güncel, Haberler

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