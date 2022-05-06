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Iğdır'da sağanak yağış etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı - Sebahattin Yum - Güncel
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Iğdır'da sağanak yağış etkili oluyorIĞDIR Iğdır'da birkaç gündür etkili olan sağanak yağışlar devam ediyor.

IĞDIR (İHA) - Iğdır'da sağanak yağış etkili oluyor

IĞDIR Iğdır'da birkaç gündür etkili olan sağanak yağışlar devam ediyor.

Meteoroloji'den yapılan uyarılar sonrası Iğdır'da sağanak yağışlar devam ediyor. Öğleden sonra etkisini artıran yağışlar kentin farklı yerlerinde su birikintisi oluşturdu. Dışarıda olan vatandaşlar yağış sonrası şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalışırken, hazırlıksız yakalananlar da yağmurdan korunmak için bina altlarına sığındı. Meteoroloji'den yapılan uyarıda bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin 2 ila 3 derece altında seyretmesi beklenmektedir.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum - Güncel

Meteoroloji, Iğdır, Güncel, Haberler

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