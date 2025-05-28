Iğdır'da Rüşvet ve Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Iğdır'da Rüşvet ve Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
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Iğdır'da düzenlenen rüşvet, fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi. Operasyonlarda 19 kişi gözaltına alınmıştı.

Iğdır'da 25 Mayıs'ta düzenlenen rüşvet, fuhuş ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 gün önce birbiriyle bağlantılı yürütülen, rüşvet aldığı öne sürülen adliye çalışanları, insan ticareti, fuhuş, uyuşturucu madde imal ve ticareti soruşturmaları çerçevesinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 3'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Rüşvet iddiasıyla gözaltında bulunan 3 şüpheli, polis araçlarıyla Iğdır Adliyesi'ne getirildi.

Kentte rüşvet, fuhuş ve uyuşturucu operasyonlarında 25 Mayıs'ta 19 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, 3'ü serbest bırakılmıştı. Yakalanan 7 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyordu.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
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