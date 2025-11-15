Iğdır'da Rüşvet İddialarıyla İlgili Avukat Tutuklandı

IĞDIR Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adliyede rüşvet, irtikap ve zimmet iddiaları ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ev hapsi verilen avukat Rıdvan Şahin, başsavcılığın itiraz sonrası tutuklandı.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2025 yılı Mayıs ayında adliyede rüşvet, irtikap ve zimmet iddiaları ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında; aranması çıkan şüphelilerle irtibat kurdukları, adli dosyaları işlemsiz bırakarak zaman aşımı uygulatmaya çalıştıkları, infaz dosyaları üzerinde oynama yaparak haksız menfaat temin ettikleri tespit edilen, mahkeme kalemlerinde yazı işleri müdürü olarak görev yapan T.Ç. ve Ü.Y. isimli şüpheliler, 24 Mayıs'ta gözaltına alındıktan sonra 28 Mayıs'ta çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ

Teknik ve fiziki takibin ardından elde edilen sesli ve görüntülü tespitler kapsamında; Iğdır Barosu'na kayıtlı bazı avukatların da şüphelilerle eylem birlikteliği içinde olabileceği değerlendirilince soruşturma genişletildi. Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde ve Adalet Bakanlığı'nın izniyle yürütülen rüşvet, irtikap ve nüfuz ticareti suçlarına ilişkin soruşturma çerçevesinde, avukatlar Gürkan Akgül ile Rıdvan Şahin eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere mahkeme kararıyla el konuldu.

AVUKATLARDAN BİRİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gürkan Akgül ile Rıdvan Şahin, adliyeye çıkarıldı. Gürkan Akgül 'İrtikap' suçundan tutuklanırken, Rıdvan Şahin hakkında konutu terk etmeme tedbiri uygulanmasına karar verildi. Başsavcılık, Rıdvan Şahin'e verilen ev hapsi uygulamasına itiraz etti. Nöbetçi mahkeme, Şahin hakkındaki kararı kaldırarak tutuklama hükmü verdi. Iğdır Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından yeniden gözaltına alınan Rıdvan Şahin, cezaevinde gönderildi. Şahin hakkında 'İrtikap' ve 'Rüşvet' iddiaları olduğu, bu suçlamalara ilişkin işlem yapıldığı öğrenildi.