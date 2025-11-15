Haberler

Iğdır'da Rüşvet İddialarıyla İlgili Avukat Tutuklandı

Iğdır'da Rüşvet İddialarıyla İlgili Avukat Tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sürdürdüğü rüşvet, irtikap ve zimmet iddialarına yönelik soruşturma kapsamında, ev hapsi verilen avukat Rıdvan Şahin, itiraz sonrası tutuklandı. Soruşturma, diğer avukatların da eylem birliği içinde olabileceği dikkate alınarak genişletildi.

IĞDIR Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adliyede rüşvet, irtikap ve zimmet iddiaları ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ev hapsi verilen avukat Rıdvan Şahin, başsavcılığın itiraz sonrası tutuklandı.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2025 yılı Mayıs ayında adliyede rüşvet, irtikap ve zimmet iddiaları ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında; aranması çıkan şüphelilerle irtibat kurdukları, adli dosyaları işlemsiz bırakarak zaman aşımı uygulatmaya çalıştıkları, infaz dosyaları üzerinde oynama yaparak haksız menfaat temin ettikleri tespit edilen, mahkeme kalemlerinde yazı işleri müdürü olarak görev yapan T.Ç. ve Ü.Y. isimli şüpheliler, 24 Mayıs'ta gözaltına alındıktan sonra 28 Mayıs'ta çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ

Teknik ve fiziki takibin ardından elde edilen sesli ve görüntülü tespitler kapsamında; Iğdır Barosu'na kayıtlı bazı avukatların da şüphelilerle eylem birlikteliği içinde olabileceği değerlendirilince soruşturma genişletildi. Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde ve Adalet Bakanlığı'nın izniyle yürütülen rüşvet, irtikap ve nüfuz ticareti suçlarına ilişkin soruşturma çerçevesinde, avukatlar Gürkan Akgül ile Rıdvan Şahin eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere mahkeme kararıyla el konuldu.

AVUKATLARDAN BİRİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gürkan Akgül ile Rıdvan Şahin, adliyeye çıkarıldı. Gürkan Akgül 'İrtikap' suçundan tutuklanırken, Rıdvan Şahin hakkında konutu terk etmeme tedbiri uygulanmasına karar verildi. Başsavcılık, Rıdvan Şahin'e verilen ev hapsi uygulamasına itiraz etti. Nöbetçi mahkeme, Şahin hakkındaki kararı kaldırarak tutuklama hükmü verdi. Iğdır Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından yeniden gözaltına alınan Rıdvan Şahin, cezaevinde gönderildi. Şahin hakkında 'İrtikap' ve 'Rüşvet' iddiaları olduğu, bu suçlamalara ilişkin işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı

Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı
İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak

İmamoğlu'nun danışmanının Mansur Yavaş notu ortalığı karıştıracak
Kenti karıştıran bayrak provokasyonu! Görüntü elden ele dolaşıyor

Kenti karıştıran bayrak provokasyonu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş'tan İrfan Can Kahveci'nin transfer iddialarına cevap

İrfan Beşiktaş'a mı gidiyor? Başkandan açıklama var
Fenerbahçe'nin yıldızı milli maçta sakatlandı

Fener taraftarını kahreden görüntü
Kazada şehit olan polisin kimliği belli oldu

Kazada şehit olan polisin kimliği belli oldu
Robbie Williams'tan endişelendiren açıklama: Görüşüm hızla bozuluyor

Zayıflamak uğruna sağlığından oldu! Ünlü isimden korkutan itiraf
Beşiktaş'tan İrfan Can Kahveci'nin transfer iddialarına cevap

İrfan Beşiktaş'a mı gidiyor? Başkandan açıklama var
İşçi servisi takla attı, ambulansı şemsiyeyle bekledi

Fotoğraf bugün Türkiye'de çekildi
İzmir'de alarm sürüyor! Planlı su kesintileri devam edecek

Kentte kırmızı alarm! Süre uzatıldı
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe

Bir aileyi yok eden Ortaköy faciasında korkunç şüphe
Veda sonrası kriz! Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör ve Feyza Civelek'i takipten çıktı

Veda etti, ortalık karıştı! Ünlü oyuncu iki ismi birden sildi
Serdal Adalı 'Cengiz Ünder'in bonservisi alınacak mı?' sorusunu kem küm etmeden yanıtladı

"Cengiz'in bonservisi alınacak mı?" sorusunu kem küm etmeden yanıtladı
Eski sevgilisi Yasemin'i börekçide katlettikten sonra kafasına sıktı

Eski sevgilisi Yasemin'i börekçide katledip kafasına sıktı
Bugünden itibaren 5 ay zorunlu! Kurala uymayan sürücülere 6 bin TL ceza var

Bugünden itibaren zorunlu! Kurala uymayan sürücülere 6 bin TL ceza var
Acun Ilıcalı'dan TV8 kararı

Acun Ilıcalı'dan TV8 kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.