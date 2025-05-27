Iğdır'da Rüşvet, Fuhuş ve Uyuşturucu Operasyonu: 12 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Iğdır'da Rüşvet, Fuhuş ve Uyuşturucu Operasyonu: 12 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
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Iğdır'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 19 şüpheliden 12'si adliyeye sevk edildi. Rüşvet, fuhuş ve uyuşturucu suçlarına yönelik operasyonlar devam ediyor.

Iğdır'da 25 Mayıs'ta düzenlenen rüşvet, fuhuş ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 19 şüpheliden 12'si adliyeye sevk edildi.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, iki gün önce birbiriyle bağlantılı yürütülen rüşvet alan adliye çalışanları, insan ticareti, fuhuş, uyuşturucu madde imal ve ticareti soruşturmaları çerçevesinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İnsan ticareti ve fuhuş suçlarının işlendiği tespit edilen Melekli beldesindeki 9 eğlence yeri ile işletme sahiplerinin adreslerinin de bulunduğu 33 noktadaki operasyonda yakalanan 12 şüpheli, polis araçlarıyla Iğdır Adliyesi'ne getirildi.

Rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kentte rüşvet, fuhuş ve uyuşturucu operasyonlarında 25 Mayıs'ta 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
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