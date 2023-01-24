Iğdır'da "resmi belgede sahtecilik" suçundan aranan hükümlü JASAT ekibince yakalandı Güncel Haberler Iğdır'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı. Iğdır'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) ekibi, "resmi belgede sahtecilik" suçundan aranan ve hakkında 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı. Bayraktutan köyündeki bir adrese operasyon düzenleyen JASAT ekibi, H.Y'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Y, cezaevine gönderildi. Kaynak: AA / Güncel Jandarma JASAT Iğdır Güncel Haberler

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