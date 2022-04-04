Iğdır'da ramazan pidesi mesaisi başladı

IĞDIR Rahmet ayı Ramazan ayına girilmesi ile birlikte Iğdır'da fırıncıların pide mesaisi de hız kazandı.

Ramazan ayının başlaması ile birlikte Iğdır'daki fırınların da pide mesaisi de başlamış oldu. Günlük hayata göre yoğunluklarından daha fazla mesai yapan ve iftar sofralarının vazgeçilmezi ramazan pidesini tüketicilerle buluşturan fırıncı esnafı tatlı yorgunluktan memnun. Iğdır'da iftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar da fırınlara giderek sıcak pide sırasına giriyor. Kimi vatandaşlar ise yumurtalı, susamlı pide siparişi vererek siparişlerinin hazır olmasına kadar sıra bekliyor. Vatandaşların siparişlerini yetiştiremeye çalışan fırıncılar ise saat 19: 00'a kadar sıcak pide çıkarmaya devam ediyor. İftar sonrası fırıncılar sahur için fazla mesai yaparak sahurda da pide çıkarmaya başlıyor.

'Sahura kadar çalışıyoruz'

Fırın işletmecisi olan Sedat Ekelik, her Ramazan ayında olduğu gibi bu ramazan ayında da yoğun bir mesai yaptıklarını belirterek, "Bizim ramazan pidesi mesaimiz yoğunluktan dolayı gündüz saat 13: 00 gibi başlıyor. Akşam saat 19: 00'a kadar sıcak pidelerimiz çıkıyor. Biz sahur için de gece saat 03: 00'a kadar çalışarak sıcak pide çıkarıyoruz. Vatandaşların en çok yumurtalı ve sade pideye ilgisi var. Ramazan ayında somun ekmek satışımız düşüyor pide daha çok satılıyor. Ramazan ayında fazla yoğunluk olunca fazla eleman çalıştırıyoruz. Daha çok eleman çalışınca daha seri pide çıkarak satışını yapıyoruz. Bu şekilde de fazla kuyruk da oluşmuyor" dedi.