Iğdır'da polisten kaçarken 3. kattan çatıya atlayan çift yaralandı Güncel Haberler Iğdır'da polisten kaçarken 3. kattan yan binanın çatısına atlayan iki kişi yaralandı. Iğdır'da polisten kaçarken 3. kattan yan binanın çatısına atlayan iki kişi yaralandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağlar Mahallesi Seçkin Sokak'ta bir evde aile içi şiddet yaşandığına dair ihbar alınması üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin ihbar yapılan evin kapısını çalmaları üzerine, evde yaşayan Azerbaycan uyruklu G.İ. isimli kadın, polisleri görünce 3. kattaki evin penceresinden yan binanın çatısına atladı. Bunun üzerine kadınla birlikte yaşayan R.E. de aynı yere atladı. Yaralanan G.İ ve R.E, olay yerine gelen ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlenen G.İ. ve R.E, tedavi altına alındı. Azerbaycan uyruklu G.İ'nin uzun zaman önce turist olarak Iğdır'a geldiği, vizesinin dolmasından dolayı polisten kaçmaya çalıştığı öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü Azerbaycan Bağlar Iğdır Güncel Haberler

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