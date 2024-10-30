Iğdır'da PKK/KCK Üyesi Yakalandı
Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen K.Y. düzenlenen operasyonla yakalandı.
Iğdır'da, PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla takip edilen şüpheli yakalandı.
Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan aranan K.Y'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentteki bir adrese düzenlenen operasyonda K.Y. yakalanarak gözaltına alındı.