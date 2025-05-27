Iğdır'da Pikap Devrildi: 1 Ölü, 4 Yaralı

Iğdır'da Pikap Devrildi: 1 Ölü, 4 Yaralı
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Iğdır'da Azerbaycan plakalı bir pikabın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Iğdır'da Azerbaycan plakalı pikabın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi de yaralandı.

Iğdır-Nahçıvan kara yolunun Taşburun köyü yakınlarında, sürücüsü henüz öğrenilemeyen Azerbaycan plakalı pikap yoldan çıkıp ağaçlara çarparak devrildi.

Çevreden geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 1 kişi öldü, yaralanan 2'si ağır 4 kişi ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Bülent Mavzer - Güncel
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