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Iğdır'da Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

Iğdır'da Park Halindeki Otomobil Alev Aldı
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Iğdır'da park halindeki bir otomobilde çıkan yangına çevredekiler müdahale etti. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.

IĞDIR'da caddede park halindeki otomobilde çıkan yangına ilk müdahaleyi çevredekiler yangın söndürme tüpleriyle yaptı. Gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Olay, Kars Caddesi Dörtyol bölgesinde meydana geldi. Filiz A.'ya ait olduğu belirtilen park halindeki 10 ADK 637 plakalı otomobil, motor bölümünden alev aldı. Bir kişi, alevlerin sıçramaması için öndeki aracı caddenin ortasına itti. Yangına ilk müdahaleyi çevredekiler yangın söndürme tüpleriyle yaptı. İhbar üzerine gelen Iğdır Belediyesi itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Kullanılamaz hale gelen yangının ilk incelemelere göre elektrik kontağından çıktığı belirlendi.

Haber: Özkan AYDIN / IĞDIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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