Iğdır'da park halindeki araçlardan akü çalan kişi yakalandı - Haberler

Iğdır'da park halindeki araçlardan akü çaldığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Özgür ve Emek mahallesindeki 2 arabadan akü çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu, akülerin S.Ö. (29) isimli kişi tarafından çalındığı ve bir iş yerine satıldığı belirlendi.

Aküleri çaldığı iddiasıyla yakalanan S.Ö. gözaltına alındı.

Söz konusu iş yerinden alınan aküler sahiplerine teslim edilirken bu iş yeri hakkında da adli ve idari işlem başlatıldı.