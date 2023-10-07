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Iğdır'da otomobilin öğrenci servis aracına çaptığı kazada 8'i öğrenci 10 kişi hafif yaralandı

Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında, otomobilin öğrenci servis aracına çarpması sonucu 8'i öğrenci olmak üzere toplam 10 kişi hafif yaralandı. Kazada, sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralılar Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kars- Iğdır kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı.