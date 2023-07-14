Iğdır'da otomobilin çarptığı bisikletli genç hayatını kaybetti
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M.K. yönetimindeki 61 FR 886 otomobil, Haydar Aliyev Bulvarı'nda bisiklet kullanan Olcay Mizira'ya (21) çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibince yaşamını yitirdiği belirlenen Mizira'nın cenazesi Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Iğdır'da otomobilin çarptığı bisikletli genç hayatını kaybetti.
M.K. yönetimindeki 61 FR 886 otomobil, Haydar Aliyev Bulvarı'nda bisiklet kullanan Olcay Mizira'ya (21) çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibince yaşamını yitirdiği belirlenen Mizira'nın cenazesi Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Bülent Mavzer - Güncel