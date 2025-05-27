Iğdır'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
Iğdır'da meydana gelen otomobil kazasında Azerbaycan uyruklu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti.
IĞDIR'da otomobilin takla attığı kazada Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.
Kaza, saat 06.30 sıralarında Karakoyunlu ilçesi Taşburun beldesi yakınlarında meydana geldi. Dilucu Sınır Kapısı'na giden Azerbaycan plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, incelemelerinde Azerbaycan uyruklu 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 1'i ağır, 4 kişi ilk müdahalenin ardından Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel