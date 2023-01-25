Iğdır'da ölü bulunan gencin katil zanlısı olarak arkadaşı tutuklandı Güncel Haberler IĞDIR'da kayıp olduğu ihbarı yapıldıktan 1 gün sonra arazide başına sert cisimle vurularak öldürülmüş halde bulunan Mehmet Akif Gökçe'nin (19) katil zanlısı olarak arkadaşı D.F. (18) tutuklandı. IĞDIR'da kayıp olduğu ihbarı yapıldıktan 1 gün sonra arazide başına sert cisimle vurularak öldürülmüş halde bulunan Mehmet Akif Gökçe'nin (19) katil zanlısı olarak arkadaşı D.F. (18) tutuklandı. Iğdır'ın Enginalan köyünde oturan Mehmet Akif Gökçe, 23 Ocak günü saat 19.30 sıralarında arkadaşları ile buluşmak için evden çıktı. Gökçe'nin ev dönmemesi üzere aile, jandarmaya ihbarda bulundu. Köylülerin de destek verdiği arama çalışmaları sonucu Gökçe'nin dün öğle saatlerinde köye 1 kilometre uzaklıktaki boş arazide cansız bedeni bulundu. Gökçe'nin başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi. ARKADAŞI TUTUKLANDI Jandarma, Gökçe'nin öldürülmesiyle ilgili olarak yürüttüğü çalışma sonucu arkadaşı D.F.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan D.F., bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Otopsisi tamamlanarak ailesine teslim edilen Gökçe'nin cenazesinin, TIR sürücüsü olan babasının Iğdır'a dönmesinden sonra toprağa verileceği öğrenildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Gökçe Iğdır Akif Güncel Haberler

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