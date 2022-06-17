Iğdır'da okul çevresinde motosikletle gürültü yapan sürücülere ceza kesildi
AA - Hüseyin Yıldız - Güncel
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Iğdır'da polis ekipleri, okul çevresinde motosikletle gürültü yapan sürücülere cezai işlem uyguladı.
Iğdır'da polis ekipleri, okul çevresinde motosikletle gürültü yapan sürücülere cezai işlem uyguladı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte okul çevrelerinde trafik denetimi yaptı.
Trafik ekipleri, okul çevrelerinde gürültü yapan motosiklet ile bazı araç sürücülerine ceza kesti.
Ekipler denetimlerini bazı sınavlar dolayısıyla yarın da sürdürecek.
AA / Hüseyin Yıldız - Güncel