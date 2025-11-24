Iğdır'da Öğretmenler Günü Hamsi Festivali ile Kutlandı

IĞDIR'da öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü 'nü 'hamsi festivali' ile kutladı. 4 ayrı kazanda kızartılan 600 kilo hamsi, kemençe eşliğinde kentte görev yapan öğretmenler tarafından tüketildi.

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Iğdır Şubesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle 'hamsi festivali' düzenledi. Bir düğün salonunun bahçesindeki etkinliğe; kentte görev yapan öğretmenler ile idareciler katıldı. Trabzon'dan getirilen yaklaşık 600 kilo hamsinin kızartılması için 4 ayrı kazan kuruldu. Kazanlarda kızartılan hamsiler, öğretmenler tarafından tüketildi. Kemençe eşliğinde horon oynayan öğretmenler, günlerini doyasıya kutladı. Eğitim-Bir-Sen Iğdır Şube Başkanı Erkan Çiğdem, öğretmenlere moral ve motivasyon sağlamak amacıyla özel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi. Çiğdem, Iğdır'da görev yapan öğretmenlerin çoğunluğunun Karadeniz bölgesinden olması nedeniyle hamsi festivalini tercih ettiklerini ifade etti.

Haber-Kamera: Suat DENİZ / IĞDIR,