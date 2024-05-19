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Iğdır'da Öğretmenler 19 Mayıs'ta Doğa Yürüyüşü Gerçekleştirdi

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Iğdır'da Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi üyeleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 19 kilometrelik doğa yürüyüşü düzenledi. Türk bayraklarıyla yürüyüşe geçen öğretmenler, Üçkaya Vadisi'nde saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudu ve şehitler için dua etti. Etkinlik, Atatürk'ün gençliğe emanet ettiği vatanı koruma amacını taşıyor.

Iğdır'da öğretmenler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 19 kilometrelik doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) üyeleri, Tuzluca ilçesinde bulunan Üçkaya Vadisi'nde 19 kilometrelik doğa yürüyüşü planladı.

Türk bayraklarıyla yürüyüşe geçen 27 öğretmen, vadideki Üçkaya Gölü'nün yanındaki tepenin zirvesinde saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu, şehitler için dua etti.

MEB AKUB üyesi Serkan Üç, AA muhabirine, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 19 kilometrelik doğa yürüyüşü yaptıklarını söyledi.

Kurtuluş meşalesinin yakıldığı bugünü anmak için bu etkinliği gerçekleştirdiklerini anlatan Üç, "Atatürk'ün gençliğe emanet ettiği bu vatanı korumak için biz de o meşaleyi devraldık ve bizden sonraki gençliğe devredeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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