Iğdır'da öğrenciler tarımı uygulamalı olarak öğreniyor

IĞDIR - Iğdır Melekli Şehit Piyade Çavuş Tunay Şafak Çok Programlı Anadolu Lisesinde açılan tarım alanında öğrenciler tarım bilgisi konusunda çekirdekten yetişerek uygulamalı eğitim görüyor.

Türkiye'nin tarım üssü haline getirilmesi için yapılan çalışmalar sonucu liselerde de tarım eğitimi verilmeye başlandı. Bu çerçevede Iğdır Melekli Şehit Piyade Çavuş Tunay Şafak Çok Programlı Anadolu Lisesinde tarım alanı açıldı. Bölümde 13'ü erkek 7'si kız olmak üzere toplam 20 öğrenci eğitim görüyor. Öğrenciler Iğdır Ziraat Odası Başkanı Turgay Bağrı tarafından okul bahçesinde yapılan serada da uygulamalı eğitim görüyor. Öğrenciler serada toprağın işlenmesini yaptıktan sonra kendilerine ayrılan küçük alanlarda kışlık sebze ekimi yapıyor. Öğrenciler ektikleri bu sebzelerin sürekli olarak gelişimini takip edecek ve bitkilerin yetişme süresi ve yetişme biçimi ile ilgili de uygulamalı eğitim almış olacaklar. Öğrenciler bu uygulamalardan da sınava tabi olacaklar. Liseye sera bağışında bulunan ve öğrencilerin yetişmesine katkı sunan Iğdır Ziraat Odası Başkanı Turgay Bağrı, öğrencilerin her zaman yanlarında olduğunu belirterek; " Bizim çok programlı liseyi Ziraat Odası başkanı olarak ziyaretimde burada bir tarım lisesi açıldığını gördük. Öğrencilerin daha iyi eğitim alabilmesi ve iyi bir ziraatçı olması için onlara bir uygulama serası hediye ettik. Bu alanda her bir öğrencimize kışlık sebze üretebilmesi için bir tava tesis ettik. Öğrenciler bu tavada yetiştirdikleri ürüne göre not alacaklar. Bizim buradaki amacımız istediğimiz iyi bir ziraatçı, çalışkan başarılı bir ziraatçı yetiştirmektir. Bunlara ihtiyacımız vardır. Korona sürecinde yaşlı birçok çiftçimizi kaybettik. Bazı gençlerimiz de ekonomik ve başka sebeplerde dolayı başka ülkelere gitmek zorunda kaldı. Ulu Önder Atatürk milli ekonominin temeli ziraattır, demişti. Bizde bu mesajı alarak her zaman tarım alanında olacağımızı tarım yapanın yanında olacağımızı söylüyoruz" dedi.

Iğdır Melekli Şehit Piyade Çavuş Tunay Şafak Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Muharrem Verberi Milli Eğitim Bakanlığı Meslek ve Teknik Genel Müdürlüğü onayla lisede 2023-2024 eğitim öğretim yılında tarım alanında açıldığını söyleyerek; "Bu tarım alanı ile ilgili sera yapımı Ziraat Odası Başkanı Turgay Bağrı destekleri ile yapılmıştır. Öğrencilerimiz burada bilinçli tarım öğrenerek öğrendiklerini günümüzdeki insanlara aktarma imkanı bulmuş olacaklar. Bu şekilde tarım gelirimiz ve tarım ile ilgili bilgileri artacaktır. Çocuklarımız da burada üretim yaparak tarıma destek olabilecekler" dedi.

Öğrencilerden Duru Döner anne babasının çiftçi olduğunu ve kendisinin de ziraat mühendisi olmak için bu bölümü seçtiği ifade ederek; " Biz burada kendi imkanlarımız ile bu serayı yaptık. Burada tarım ile ilgili bilgiler öğreniyoruz" dedi.

Öğrencilerden Ali Alper Güven ise Iğdır'da tarım alanında eğitim veren tek lisede olduğu için mutlu olduğunu dile getirerek; " Bu bölümü çok seviyorum, bu işi de çok seviyorum. Biz bu bölümde tohum ekimi, nasıl bakılması gerektiği konusunda birçok şey öğreniyoruz" dedi.

Bir araya gelen öğrenciler "Hepimiz Tarımcıyız" sloganı attı.