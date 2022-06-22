Iğdır'da müstakil evin bahçe duvarında çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Iğdır'da müstakil evin bahçe duvarında çıkan yangın söndürüldü

AA - Bülent Mavzer - Güncel
Iğdır'da müstakil evin bahçe duvarında çıkan yangın söndürüldü

Iğdır'da müstakil evin araç lastikli bahçe duvarında çıkan yangın söndürüldü.

Iğdır'da müstakil evin araç lastikli bahçe duvarında çıkan yangın söndürüldü.

Emek Mahallesi'nde yaşayan Şefika Duran'a ait müstakil evin bahçesini çevreleyen duvarın, araç lastikleriyle kapatılan bölümünde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri bir saatlik uğraş sonucu yangını söndürdü.

Yangında bahçe duvarında hasar oluştu.

AA / Bülent Mavzer - Güncel

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