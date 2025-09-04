Haberler

Iğdır'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Iğdır'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da 16 yaşındaki Yusuf Ertekin, virajda kontrolünü kaybettiği motosikletin yol kenarındaki çukura düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

IĞDIR'da Yusuf Ertekin'in (16) virajda kontrolünü yitirdiği motosiklet, yol kenarındaki çukura düştü. Kazada, Ertekin hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Melekli beldesi yolunda meydana geldi. Karakoyunlu ilçesi yönüne giden Yusuf Ertekin'in virajda kontrolünü yitirdiği motosiklet, yol kenarındaki çukura düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ertekin, sağlık ekibinin yaptığı müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 3 motosikletin peş peşe ilerlediği, Ertekin'in motosikletinin kontrolünü yitirip kaza geçirdiği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrılığında Arzu Sabancı'dan ilk açıklama

Ayrılığın ardından Arzu Sabancı'dan ilk açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek

Bahçeli'nin konutunda kritik görüşme! Gözler saat 17.00'ye çevrildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.