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Iğdır'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Iğdır'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Güncel Haberler

Iğdır'da motosikletle sulama kanalına düşen 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Olayda bir kişi hayatını kaybetti.

Iğdır'da motosikletle sulama kanalına düşen 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Özdemir köyü yakınlarında iki kişinin bulunduğu seyir halindeki motosiklet, sulama kanalına düştü.

Olay anında çevrede bulunanlar, akıntıya kapılan iki kişiden birini sudan çıkarırken, Bilal Kaya'yı bulamadı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AFAD ekibi, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından Bilal Kaya'nın cansız bedenine ulaştı.

Kaya'nın cansız bedeni Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

Bilal Kaya Iğdır AFAD Güncel Haberler

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