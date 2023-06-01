Iğdır'da Motosiklet Kazası: Bir Genç Hayatını Kaybetti

Iğdır'da motosikletle giderken sulama kanalına düşen iki gençten biri vatandaşlar tarafından kurtarılırken diğer suda kaybolmuştu. Ekipler 1 saatlik çalışma sonucunda kaybolan gencin cansız bedenini buldu.

Iğdır'da motosikletle giderken sulama kanalına düşen iki gençten biri vatandaşlar tarafından kurtarılırken diğer suda kaybolmuştu. Ekipler 1 saatlik çalışma sonucunda kaybolan gencin cansız bedenini buldu.

Olay, bugün akşama doğru Özdemir köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosikletle giden iki arkadaş, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düşerek akıntıya kapıldı. Olay üzerine orada bulunan vatandaşlar, Erdal Akan'ı kendi imkanları ile çıkardı. Vatandaşlar Bilal Kaya'yı bulamadı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye Afad, 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekibi, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından Bilal Kaya'nın cansız bedenine sulama kanalında bulunan su açma kapama kapağı altında ulaştı. Kaya'nın cansız bedeni otopsi için Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sulama kanalından yaralı olarak kurtarılan Erdal Akan'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - IĞDIR