Iğdır'da Motosiklet Kazası: 16 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Iğdır'da 16 yaşındaki Yusuf Ertekin, virajda kontrolü kaybettiği motosikletiyle yol kenarındaki çukura düştü. Olayda genç hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Melekli beldesi yolunda meydana geldi. Karakoyunlu ilçesi yönüne giden Yusuf Ertekin'in virajda kontrolünü yitirdiği motosiklet, yol kenarındaki çukura düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ertekin, sağlık ekibinin yaptığı müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 3 motosikletin peş peşe ilerlediği, Ertekin'in motosikletinin kontrolünü yitirip kaza geçirdiği görüldü.

