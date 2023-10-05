Iğdır'da bir restoranda motokurye olarak çalışan 19 yaşındaki gencin kullandığı motosiklet düğün konvoyuna yetişmeye çalışan otomobille çarpışmış kazada Yusuf Karaçöl, hayatını kaybetmişti. O anlara ait güvenlik kamera görüntüleri çıktı.

Iğdır'da motokurye gencin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasında

IĞDIR - Iğdır'da bir restoranda motokurye olarak çalışan 19 yaşındaki gencin kullandığı motosiklet düğün konvoyuna yetişmeye çalışan otomobille çarpışmış kazada Yusuf Karaçöl, hayatını kaybetmişti. O anlara ait güvenlik kamera görüntüleri çıktı.

Kaza, geçtiğimiz gün Iğdır Bağlar Mahallesi Vali Konağı Caddesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, bir restoranda kurye olarak çalışan Yusuf Karaçöl (19), motosikleti ile ilerlerken yan sokaktan çıkan ve iddiaya göre düğün konvoyuna yetişmeye çalışan Mehti Y. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kaskı takılı olan Karaçöl, yola savrularak ağır yaralandı. Ambulansla Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamamıştı.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Mehti Y., daha sonra serbest bırakıldı. Kaza anına ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.