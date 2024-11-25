Üye Girişi
Haberler
İstanbul'daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu

Aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

 İstanbul'da bugün saat 15.00'ten sonra bazı metro istasyonları kapatılacak

İstanbullular dikkat! Saat 15.00'ten sonra bu metro durakları kapatılacak

 Karın vurduğu Malatya'da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti

Bir şehir kabusu yaşıyor! 787 kişi kurtarıldı, 5 çobandan biri hayatını kaybetti
CHP'li Karabat'tan gündem yaratacak iddia: 200 TL'ye tüm kimlik bilgileriniz satılık

CHP'li isim video paylaşıp skandal bir iddiada bulundu

Iğdır'da Meslek Lisesi Öğrencilerinden İhtiyaç Sahibi Yaşlılara Yardım Eli

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da meslek lisesi öğrencileri, 'Usta Eller' projesi kapsamında ihtiyaç sahibi yaşlıların evlerinde ücretsiz tamirat ve tadilat yaparak Ahilik kültürünü yaşatıyor. Proje ile hem öğrenciler mesleklerini uygulamalı öğreniyor, hem de yaşlılara yardım ediliyor.

Iğdır'da meslek lisesi öğrencileri, ihtiyaç sahibi yaşlıların tamirattan tadilata her türlü işine koşturuyor.

Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce meslek liselerinde teorik eğitim alan öğrencilere Ahilik geleneklerinin aşılanması amacıyla "Usta Eller" projesi hayata geçirildi.

Projeyle hem öğrencilerin mesleklerini uygulamalı öğrenmesi hem ihtiyaç sahibi yaşlılara yardım eli uzatılması hem de Ahilik kültürü olan yardımlaşma geleneğinin gençlere aşılanması amaçlanıyor.

Bu kapsamda meslek lisesi öğrencilerinden oluşan ekip, Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuran ihtiyaç sahibi yaşlıların evlerine giderek ücretsiz şekilde tamirat ve tadilat yapıyor.

"Kimsesi olmayan büyüklerimizi ziyaret etmeyi amaçladık"

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, AA muhabirine, aktif 23 projelerinden birinin de "Usta Eller" olduğunu söyledi.

Projenin amacının, yardım ve mesleki eğitimi kapsadığını belirten Gün, şöyle konuştu:

"Burada meslek lisesinde okuyan öğrencilerimizin, alan şeflerimizin, valiliğimiz ve müdürlüğümüzün koordinesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat eden, tek başına yaşayan veya yaşlı, kimsesi olmayan büyüklerimizi ziyaret etmeyi amaçladık. Öğrencilerimiz, ihtiyaç sahibi yaşlıların evlerindeki problemli musluğu, bataryayı, elektriği, mobilyayı tamir ediyor."

Gün, Türkiye Yüzyılı ve Maarif Modeli kapsamında milli hassasiyetlerine bağlı, ahlaklı, erdemli, yetkin gençlerin yetişmesini arzuladıklarını vurgulayarak, aynı zamanda mesleki ve teknik eğitim okullarında okuyan çocukların Ahilik geleneğine bağlı bir şekilde yetişmelerini sağlayabilmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

"Çalışma bütün meslek liselerini kapsayacak şekilde devam edecek"

Çalışmanın toplum tarafından ilgi gördüğünü ve beğenildiğini anlatan Gün, "Burada amacımız çocuklarımızın okulda, atölyede teorik olarak öğrendiklerini sahada uygulama fırsatı bulmalarını sağlamak, öğrencilerimizi yaşlılarımızla buluşturabilmek. Bu çalışmalar bütün meslek liselerini kapsayacak şekilde devam edecektir." diye konuştu.

Öğrencilerin evinde tamirat çalışması yaptığı Suzan Bağ da yetkililere ve öğrencilere teşekkür ederek, "Evimin çok kırığı, döküğü vardı, hepsini yenilediler. Çok memnun kaldım, liderlik edenlerden, buraya gelenlerden Allah razı olsun." dedi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

En son deprem ne zaman oldu? 25 Kasım az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Giovanni van Bronckhorst istifa edecek mi? Galatasaray'dan Ziyech gitti mi? Hakim Ziyech Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Ebru Baki Sözcü TV'den ayrıldı mı? 2024 yılında kaç kadın öldürüldü? Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü (25 Kasım) mesajları ve sözleri… Slavia Prag-Fenerbahçe maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Slavia Prag-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Masterchef'te kim elendi? Masterchef 24 Kasım'da kim gitti, eleme adayları kim? 26 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Masterchef 25 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kabataş tramvay durağı kapalı mı, ne zaman açılacak? 25 Kasım T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı neden kapalı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.