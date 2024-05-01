Iğdır'da Memur-Sen Üyeleri DEM Parti'nin Uygulamalarına Tepki Gösterdi

Iğdır'da bir araya gelen Memur-Sen üyeleri, Iğdır Belediyesinde DEM Parti'nin personele yönelik görevden alma, yerlerini değiştirme, mobbing uygulama ve istifaya zorlama uygulamalarına tepki gösterdi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Belediye Meydanı'nda düzenlenen programa, Memur-Sen üyeleri katıldı.

Katılımcılar adına açıklama yapan Memur-Sen Iğdır Şube Başkanı Erkan Çiğdem, "Bu meydandan 'hak, emek, vicdan' diyerek küresel kapitalizmin kurduğu düzene, o düzenin ürettiği zulümlere hayır diyoruz. En zengin yüzde 1'lik kesimin, yüzde 99'un iki katı zenginliğe sahip olmasına, neoliberal sistemin Afrika'da, Asya'da, Latin Amerika'da yoksulluğu ve açlığı kadere dönüştürmesine, küresel eşitsizliğin insanlığı ve dünyamızı korkunç bir cinnet cehennemine sürüklemesine, havanın, suyun, toprağın, neslin, ekinin ve ailenin ifsat edilmesine 'hayır' diyoruz." diye konuştu.

İsrail'in Filistin'de uyguladığı şiddete de dikkati çeken Çiğdem, şöyle devam etti:

"Başta Filistin, Doğu Türkistan, Suriye, Arakan, Yemen, Libya, Afganistan olmak üzere dünyanın her yerinde kan döken, 60 milyon insanı mülteci durumuna düşüren kanlı emperyal düzeni reddediyoruz. Gazze'de 7 aydır aralıksız soykırım uygulayan, 35 binden fazla kardeşimizi şehit eden, binlerce masum çocuğu katleden siyonist İsrail'i, suç ortağı ABD'yi ve destekçi ülkeleri lanetliyor, 'Yaşasın nehirden denize özgür Filistin' diyoruz. Doğu Türkistan'da inançlarından ve milli kimliklerinden dolayı kardeşlerimize soykırım ve asimilasyon uygulayan Çin'i lanetliyor, 'Yaşasın özgür Doğu Türkistan' diyoruz. Filistin'den Suriye'ye, Arakan'dan Doğu Türkistan'a, akan kan dursun, vahşet ve zulüm son bulsun istiyoruz."

"Memurlarımızın haklarının korunmasının yakın takipçisi olacağız"

Çiğdem, yerel seçimlerin ardından Iğdır Belediyesini kazanan DEM Parti'nin bazı memurlara mobbing uyguladığını dile getirerek şunları kaydetti:

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde adres olarak Iğdır Belediyesi önünü tercih etmemizin sebebi, Iğdır'da 2024 yerel seçimlerinin ardından Iğdır Belediyesinde göreve gelen DEM Parti'nin ilk icraatı, belediyede başkan yardımcılığı kadrosuna asaleten atanmış, 22 yıldır belediyenin her kademesinde çalışan, görevini layıkıyla yapan, işinin ehli olan Iğdır Bem-Bir-Sen Kadın Kolları Başkanımız Nezahat Bulçum Söküt'ü ve Bem-Bir-Sen üyemiz birim müdürlerini hiçbir gerekçe göstermeden görevden almak, yerlerini değiştirmek, mobbing uygulamak ve istifaya zorlamak oldu. Iğdır Belediye Başkanına buradan sesleniyoruz. Yerel seçimler yapıldı ve bitti, seçimi kazandınız, hayırlı olsun. Sizin işiniz bu güzel Iğdır'ımıza hizmet etmek olsun. Sizden olmayanları görevden alıp, mobbing uygulamaktan vazgeçin. Iğdır Belediyesinde çalışan memurlarımız sahipsiz değillerdir. Memurlarımızın haklarının korunmasının yakın takipçisi olacak ve haklarını her alanda savunacağız."