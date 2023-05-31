Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Iğdır'da Mayıs Ayının Son Gününde Sağanak Yağış

Iğdır'da Mayıs Ayının Son Gününde Sağanak Yağış

Güncel Haberler

Iğdır'da mayıs ayının son gününde sağanak yağışlı hava etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16. Bölge Müdürlüğü tarafından Iğdır için yapılan parçalı ve çok bulutlu, yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı sonrası Iğdır'da sağanak yağış başladı.

Iğdır'da sağanak yağış

IĞDIR - Iğdır'da mayıs ayının son gününde sağanak yağışlı hava etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16. Bölge Müdürlüğü tarafından Iğdır için yapılan parçalı ve çok bulutlu, yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı sonrası Iğdır'da sağanak yağış başladı. Şehir genelinde vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken, bazı vatandalar başlarına poşet geçirdi. 5 dakika süren yağış cadde ve sokakları göle çevirdi. Son yılların en çok yağışını alan Iğdır'da, yağışların önümüzdeki günlerde de devam etmesi tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Iğdır Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title