IĞDIR'DA MANDA YOĞURDUNA İLGİ ARTTI

TOKAT (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Tokat'ta çiftçilerle buluşmasında her gece yatmadan manda yoğurdu yediğini söylemesi sonrasında Iğdır'da manda yoğurduna ilgi arttı.

Doğu'nun Çukurovası olarak adlandırılan Iğdır'da manda yetiştiricileri Erdoğan'ın açıklamasından sonra işlerinde önemli ölçüde bir artış olduğunu söyledi. 60 yıldır beslediği mandanın yoğurdu, sütü, yağı ve kaymağını sattığını söyleyen 78 yaşındaki Hacı Yusuf Kalem, Cumhurbaşkanımız manda yoğurdu yediğini söylemesinden sonra işlerimiz çok arttı. Manda yoğurdu, sütü, kaymayı ve yağının vücuda faydası çoktur. Bunları yiyen sağlıklı olur. Doğal ortamda beslenen mandalardan yaptığımız organik yoğurdun kilosunu 25, sütü 16, tereyağı 120 ve kaymağını 150 liradan satıyoruz. Büyük bir rağbet var ve yetiştiremiyoruz diye konuştu. Yıllardır manda yoğurdu ve sütünü sattığını söyleyen İrfan Kurtkan ise 'Günlük 100 kiloya yakın süt ve yoğurt satışımız oluyor. Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra satışımızda canlanma oldu. İl dışındaki vatandaşlara da kargo ile gönderiyoruz. Manda yoğurdu sağlıklıdır. Manda sütü ve yoğurdu bağışıklığı güçlü tutar. Katıksızdır. Bağışıklığı artırır güçlü kılar. Besleyici ve doyurucudur. Sindirim sistemini düzenler. Göz sağlığı içinde faydalıdır. Herkese tavsiye ediyorum dedi. (DHA)