Iğdır'da Lastik Patlaması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Iğdır'da Lastik Patlaması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da bir iş yerinde hava basılan lastiğin patlaması sonucu Faruk Aycil hayatını kaybetti. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

IĞDIR'da Faruk Aycil, hava basılan lastiğin patlamasının ardından hayatını kaybetti. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Iğdır'da bir iş yerinde meydana geldi. Beton ve bims üretimi yapılan iş yerinde, Faruk Aycil'in kontrol etmek istediği hava basılan yük aracı lastiği, bir anda patladı. Lastiğin başında bir kişiyle konuşan Faruk Aycil, patlama sırasında bulunduğu yerden havaya fırlayıp düşerek ağır yaralandı. Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aycil, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası tarafından paylaşılan taziye mesajında, "Odamız mükellefi Faruk Aycil, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet niyaz eder, kederli ailesine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Fenerbahçe'nin büyük umutlatlarla aldığı golcü Amedspor yolcusu

Fenerbahçe'nin golcüsü Amedspor yolcusu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız tarafı halaya almayınca bıçaklar çekildi: Biri ağır 12 yaralı

Kına gecesi tartışmasında bıçaklar çekildi! Nedeni inanılmaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.