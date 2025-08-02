Iğdır'da Lastik Patlaması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

IĞDIR'da Faruk Aycil, hava basılan lastiğin patlamasının ardından hayatını kaybetti. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Iğdır'da bir iş yerinde meydana geldi. Beton ve bims üretimi yapılan iş yerinde, Faruk Aycil'in kontrol etmek istediği hava basılan yük aracı lastiği, bir anda patladı. Lastiğin başında bir kişiyle konuşan Faruk Aycil, patlama sırasında bulunduğu yerden havaya fırlayıp düşerek ağır yaralandı. Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aycil, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası tarafından paylaşılan taziye mesajında, "Odamız mükellefi Faruk Aycil, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet niyaz eder, kederli ailesine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.