Iğdır'da kuyuya düşen ineği AFAD ekibi kurtardı - Haberler

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Iğdır'da kuyuya düşen ineği AFAD ekibi kurtardı

AA - Hüseyin Yıldız - Güncel
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Iğdır'da kuyuya düşen ineği AFAD ekibi kurtardı

Iğdır'da kuyuya düşen inek, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibince kurtarıldı.

IĞDIR (AA) - Iğdır'da kuyuya düşen inek, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (Afad) ekibince kurtarıldı.

Suveren köyünde çiftçilik yapan Ali Mank'a ait inek, köyün içinde açılan bir kuyuya düştü.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kuyunun etrafına vinç kuran AFAD ekibi, ineği bulunduğu yerden çıkararak sahibine teslim etti.

AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Iğdır, İnek, AFAD, Güncel, Haberler

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