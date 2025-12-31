Haberler

Kuyumcuyu soyup, lüks araç almışlar; 3 gözaltı

Iğdır'da başında motosiklet kaskıyla kuyumcuya giren 3 şüpheli, yaklaşık 6 kilo altın ve 1 milyon lira çaldı. Olaydan sonra lüks bir araç satın alarak dikkat çeken şüpheliler, polis tarafından yakalandı.

IĞDIR'da başlarında motosiklet kaskıyla girdikleri kuyumcudan yaklaşık 6 kilo altın ile 1 milyon lira nakit para çalan 3 şüphelinin, olayı gerçekleştirdikten sonra lüks bir araç aldıkları tespit edildi. Şüpheliler, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, 29 Aralık'ta saat 03.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. Başında motosiklet kaskıyla kuyumcuya giren kişi, yaklaşık 6 kilo altın ile 1 milyon lira nakit parayı alarak, kaçtı. Olayın ardından Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için araştırma başlattı. Güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri, olayın faillerinin B.Ö., M.B. ve İ.A. olduğunu belirledi.

Ekiplerin teknik ve fiziki takip çalışmalarında; şüphelilerin olayı gerçekleştirdikten hemen sonra lüks bir araç aldıklarını tespit edildi. Polis, 3 şüpheliyi aynı gün saat 20.00 sıralarında yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 190 bin TL nakit para, çeşitli ağırlık ve ayarlarda altın bulundu. Polis, nakit para, altın ve suç gelirinden elde edildiği tespit edilen lüks araca el koydu.

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili işlemler devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
