Iğdır'da kuyumcu soygununa ilişkin yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

Güncelleme:
Iğdır'da bir kuyumcu dükkanında gerçekleşen soygun olayı sonrasında gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı, ikisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili 2 kilo 770 gram altın ve 190 bin lira para ele geçirildi.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kuyumcu dükkanından altın ve para çaldıktan sonra kaçıp güvenlik kameraları incelemesinin ardından yakalanan B.Ö, M.B. ve İ.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Ekipler, şüphelilerin altınlarla aldığını belirlediği lüks araçta ve adreslerinde yaptığı aramada 2 kilo 770 gram altın ile 190 bin lira para ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.Ö. tutuklandı, M.B. ile İ.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Habip Temirak'a ait kuyumcudan 30 Aralık'ta bir miktar para ile altın çalıp kaçan B.Ö, M.B. ve İ.A, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
