Iğdır'da Kuş Araştırma Çalışmaları 11 Bin 298 Kuşla Tamamlandı

Iğdır'daki kuş araştırma çalışmalarının 2025 sezonu, 11 bin 298 kuşun halkalanmasıyla sona erdi.

Kuzey Doğa Derneği tarafından, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün izniyle Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyündeki Aras Kuş Cenneti'nde kuş araştırma çalışmalarının bu yılki etabı tamamlandı.

Gönüllülerce sürdürülen bu yılki çalışmalarda, 117 türden kuşlar ayaklarına halka takılmasının ardından doğaya salındı.

Çoğunluğu göçen türlerden olan kuşlar, kıtalar arası yolculuklarına devam etti.

Kırmızı listedeki üç tür de takibe alındı

Halkalanan kuşlar arasında Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) oluşturulan, nesli tehlike altındaki türlerin bulunduğu kırmızı listede yer alan kuşlar da yer alıyor.

Bunlardan üveyik (Streptopelia turtur), IUCN tarafından "Hassas (VU)" kategorisinde listeleniyor ve dünya genelindeki en hızlı azalan göçmen kuşlar arasında bulunuyor.

Listedeki bozkır delicesi (Circus macrourus) "Tehdide Yakın (NT)" kategorisinde değerlendiriliyor.

Bir diğer tür olan çayır delicesi (Circus pygargus) ise "Hassas (VU)" kategorisinde sınıflandırılıyor ve tarım alanlarındaki habitat kayıpları nedeniyle küresel ölçekte tehlike altında bulunuyor.

Üç yırtıcı kuş uydudan takibe alındı

Halkalama çalışmalarının yanı sıra uydu vericiyle takip çalışmalarının da yapıldığı merkezde, uzun mesafeli göçleriyle bilinen üç yırtıcı da bulunuyor.

Burada ağlara takılan iki delice doğan (Falco subbuteo) ile saz delicesinin (Circus aeruginosus) göç yolculukları ve yaşam alanları vericiler sayesinde takip edilecek.

Son 3 ayda 6 bin 342 kuş halkalandı

KuzeyDoğa gönüllülerince sürdürülen çalışmaların sonbahar etabında 100 kuş türü halkalandı.

İstasyon sorumlusu Gül Tutar, AA muhabirine, bu yılki çalışmalarının 11 bin 298 kuşun halkalanmasıyla bittiğini söyledi.

2026 yılının ilkbaharında güneyden kuzeye doğru göçün başlamasıyla çalışmalara devam edeceklerini anlatan Tutar, "Bu 3 aylık periyot içerisinde 100 türden 6 bin 342 kuşu halkaladık ve doğaya geri saldık. Aynı zamanda 3 yırtıcıya da uydu vericisi yerleştirdik ki verilerini uydudan takip edebilelim. Bu çalışma gönüllülerimizin yardımlarıyla KuzeyDoğa Derneği tarafından yürütülüyor." diye konuştu.