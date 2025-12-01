Haberler

Iğdır'da Kuş Araştırma Çalışmaları 11 Bin 298 Kuşla Tamamlandı

Iğdır'da Kuş Araştırma Çalışmaları 11 Bin 298 Kuşla Tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KuzeyDoğa Derneği tarafından Iğdır'da yapılan kuş araştırma çalışmaları kapsamında 2025 sezonu sona erdi. 117 türden 11 bin 298 kuş halkalanarak doğaya salındı. Kırmızı listedeki üç tür de izlenmek üzere takibe alındı. 2026 yılında yeni göç sezonuna hazırlık yapılacak.

Iğdır'daki kuş araştırma çalışmalarının 2025 sezonu, 11 bin 298 kuşun halkalanmasıyla sona erdi.

Kuzey Doğa Derneği tarafından, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün izniyle Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyündeki Aras Kuş Cenneti'nde kuş araştırma çalışmalarının bu yılki etabı tamamlandı.

Gönüllülerce sürdürülen bu yılki çalışmalarda, 117 türden kuşlar ayaklarına halka takılmasının ardından doğaya salındı.

Çoğunluğu göçen türlerden olan kuşlar, kıtalar arası yolculuklarına devam etti.

Kırmızı listedeki üç tür de takibe alındı

Halkalanan kuşlar arasında Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) oluşturulan, nesli tehlike altındaki türlerin bulunduğu kırmızı listede yer alan kuşlar da yer alıyor.

Bunlardan üveyik (Streptopelia turtur), IUCN tarafından "Hassas (VU)" kategorisinde listeleniyor ve dünya genelindeki en hızlı azalan göçmen kuşlar arasında bulunuyor.

Listedeki bozkır delicesi (Circus macrourus) "Tehdide Yakın (NT)" kategorisinde değerlendiriliyor.

Bir diğer tür olan çayır delicesi (Circus pygargus) ise "Hassas (VU)" kategorisinde sınıflandırılıyor ve tarım alanlarındaki habitat kayıpları nedeniyle küresel ölçekte tehlike altında bulunuyor.

Üç yırtıcı kuş uydudan takibe alındı

Halkalama çalışmalarının yanı sıra uydu vericiyle takip çalışmalarının da yapıldığı merkezde, uzun mesafeli göçleriyle bilinen üç yırtıcı da bulunuyor.

Burada ağlara takılan iki delice doğan (Falco subbuteo) ile saz delicesinin (Circus aeruginosus) göç yolculukları ve yaşam alanları vericiler sayesinde takip edilecek.

Son 3 ayda 6 bin 342 kuş halkalandı

KuzeyDoğa gönüllülerince sürdürülen çalışmaların sonbahar etabında 100 kuş türü halkalandı.

İstasyon sorumlusu Gül Tutar, AA muhabirine, bu yılki çalışmalarının 11 bin 298 kuşun halkalanmasıyla bittiğini söyledi.

2026 yılının ilkbaharında güneyden kuzeye doğru göçün başlamasıyla çalışmalara devam edeceklerini anlatan Tutar, "Bu 3 aylık periyot içerisinde 100 türden 6 bin 342 kuşu halkaladık ve doğaya geri saldık. Aynı zamanda 3 yırtıcıya da uydu vericisi yerleştirdik ki verilerini uydudan takip edebilelim. Bu çalışma gönüllülerimizin yardımlarıyla KuzeyDoğa Derneği tarafından yürütülüyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
Kaza süsü vererek eşini ve çocuğunu öldüren doktor, cezaevinde kendini astı

Kaza süsü verip ailesini öldüren doktor cezaevinde kendini astı
Migros CEO'su Özgür Tort: Bu tempoda gidersek Türkiye'de satacak ürün bulamayabiliriz

Dev zincir marketin CEO'sundan endişe yaratan uyarı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel'in A takımı belli oldu! Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gitti, Koç Holding'den sürpriz transfer var

Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gitti, Koç Holding'den sürpriz transfer
DEM Partili Sezai Temelli'den atılan slogana müdahale eden polislere tepki

Polis atılan slogana müdahale etti, DEM Partili isim küplere bindi
Merkez nüfusu 100 bin olan Kars'ta araç sayısı 50 bini aştı

Kaos yaşanıyor! Nüfusu 100 bin olan ilimizde araç sayısı 50 bini aştı
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
Özel'in A takımı belli oldu! Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gitti, Koç Holding'den sürpriz transfer var

Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gitti, Koç Holding'den sürpriz transfer
3 harfli zincir markette büyük rezillik! Görenin midesi bulandı

3 harfli zincir markette büyük rezillik! Görenin midesi bulandı
Mustafa Destici'den radikal çıkış: Evlenmeyenleri işe almayın

Cumhur İttifakı ortağından radikal çağrı: Bu kişileri işe almayın
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu
Cep telefonu aboneliğinde köklü değişim! Hatlar 3 ayda kapanacak

Cep telefonu aboneliğinde köklü değişim! Hatlar 3 ayda kapanacak
Referandum bile yapıldı! Mahalleli 80 yıl sonra memleket değiştirdi

Referandum bile yapıldı! 80 yıl sonra memleket değiştirdiler
Ayasofya önündeki sirtaki gösterisi ortalığı karıştırdı

Görüntü İstanbul'dan! Videoyu izleyen "provokasyon" yorumu yapıyor
Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte 3.7 büyüdü

Taşlar yerine oturuyor! Son veri Bakan Şimşek'in yüzünü güldürecek
ABD ve Suriye güçlerinden ortak operasyon! Terör örgütüne ağır darbe indirildi

2 ülke ordusundan Türkiye'nin yanı başında dev operasyon
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.