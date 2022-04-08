Iğdır'da koyun çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Iğdır'da koyun çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

AA - Hüseyin Yıldız - Güncel
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Iğdır'da koyun çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

Iğdır'da bir ahırdan koyun çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

TUZLUCA, IĞDIR (AA) - Iğdır'da bir ahırdan koyun çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Tuzluca ilçesine bağlı Kamışlı köyünde ahırdan 1 küçükbaş hayvanın çalındığı bilgisi üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, köydeki şüpheli bir araç üzerinde araştırma yaptı.

Söz konusu araçtaki 3 şüpheli, koyun çaldıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

Jandarma, Tragger, Tuzluca, Iğdır, Güncel, Haberler

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