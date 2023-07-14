Iğdır'da korkunç kaza: Otomobilin çarptığı bisikletli genç hayatını kaybetti

Iğdır'da otomobilin çarptığı bisikletli genç hayatını kaybetti. Kaza, bugün öğle saatlerinde Haydar Aliyev Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. yönetimindeki 61 FR 886 otomobil, bisiklet kullanan Olcay Mizira'ya çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Mizira'ya yapılan müdahalede Mizira'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Mizira'nın cenazesi Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.