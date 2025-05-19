Iğdır'da Kız Öğrenci Yurdunda Yangın

IĞDIR'da üniversite öğrencilerinin kaldığı kız öğrenci yurdunda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Tahliye edilen öğrencilerin, başka yurtlara yerleştirileceği bildirildi.

İrfan Caddesi'ndeki 5 katlı bir kız öğrenci yurdunun çatı katında saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Tadilat sırasında çıktığı iddia edilen yangın, kısa sürede büyüdü. Görevlilerin uyarısıyla öğrenciler yurdu boşalttı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangın, Emniyet Müdürlüğü'nün toplumsal olaylarda kullandığı 3 TOMA ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çatısında zarar oluşan yurtta kalan öğrencilerin geçici olarak başka yurtlara yerleştirileceği bildirildi.