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Iğdır'da kaza: 3 kişi yaralandı

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Iğdır-Doğubayazıt kara yolunda meydana gelen kazada, iki araç çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Iğdır'da, iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Iğdır-Doğubayazıt kara yolunda 34 MSY 38 plakalı otomobil ile 34 ABE 520 plakalı tır çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Suat C, Oruç E. ve Etaş C. yaralandı.

Ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle güzergahta trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA / Güncel

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