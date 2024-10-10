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Iğdır'da Kaz Kavgası Kanlı Bitti

Iğdır'da Kaz Kavgası Kanlı Bitti
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Iğdır'da iki komşu arasında kazların bahçeye girmesi nedeniyle çıkan kavgada 18 yaşındaki Şemdil Sağlam, 33 yaşındaki Çerkez Eray'ı tabancayla vurarak ölümüne sebep oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

IĞDIR'da iki komşu arasında kazların bahçeye girmesi yüzünden çıkan kavgada komşusu Şemdil Sağlam (18) tarafından tabancayla vurulan Çerkez Eray (33) hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Karaağaç Mahallesi Selahaddin Eyyubi Camii yakınlarında meydana geldi. Mahalledeki iki komşu arasında kazların bahçeye girmesi sebebiyle çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada Şemdil Sağlam, tabancayla ateş ederek komşusu Çerkez Eray'ı vurdu. Hastaneye kaldırılan 3 çocuk babası Çerkez Eray, kurtarılamadı. Şemdil Sağlam gözaltına alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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