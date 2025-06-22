Iğdır'da Kayısı Hasadı Başladı: İhracat İçin Umut Veriyor

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Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Iğdır'da hasat dönemine giren kayısılar, Avrupa, Rusya, Gürcistan ve Azerbaycan'a ihraç ediliyor. 2025 yılı içinde 40 bin ton rekolte bekleniyor.

Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden Iğdır'da hasadına başlanan kayısı, Avrupa, Rusya, Gürcistan ile Azerbaycan'a ihraç ediliyor.

Coğrafi yapısı ve iklimi nedeniyle birçok tarım ürününün yetiştirildiği Iğdır'da üretilen kayısı, kentin ekonomisinde önemli rol oynuyor.

Kent genelindeki yaklaşık 500 bin ağacın büyük bölümünü, kendine özgü aromasıyla Iğdır şalağı adıyla bilinen kayısı türü oluşturuyor.

Iğdır şalağı, kalitelerine göre sepetlenip, iç piyasanın yanı sıra başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Azerbaycan, Gürcistan ve Rusya'ya ihraç ediliyor.

Olumlu mevsim şartları ve afet yaşanmaması nedeniyle bu yılki hasattan ciddi anlamda verim alınıyor.

"İnşallah 40 bin tonun üzerinde rekolte bekliyoruz"

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, AA muhabirine, üreticilerin hasada başladığını, fiyatların güzel olduğunu söyledi.

Üreticilerin kazandığını anlatan Tingiş, "Bu yıl meyve tutumları çok fazla oldu, inşallah 40 bin tonun üzerinde rekolte bekliyoruz." dedi.

Iğdır şalağı hakkında bilgi veren Tingiş, "Iğdır şalağı sulu kurutmaya gelmiyor, genellikle sofralık olarak tüketiliyor. Kayısımız çok güzel ama maalesef sofralık olmasından dolayı yaklaşık 1 ay gibi bir sürede tükeniyor. Lezzeti, tadı, aroması güzel ama kurutmalık bir tür değil." ifadelerini kullandı.

"Hasat geçen yıllara göre daha verimli"

Bu yılki hasatta geçen yıllara göre daha verimli bir rekolte elde edildiğini anlatan Tingiş, şunları kaydetti:

"2025 yılı içerisinde Iğdır'da mevsim ve iklimin çok güzel gitmesinden dolayı ağaçlarımızın meyve tutumları çok fazla oldu, döllenmeleri çok iyi gerçekleşti. İklim anlamında dolu ya da herhangi bir afetle karşılaşmamamız nedeniyle normal şartlarda 200 kilogram aldığımız bir ağaçtan 300-350 kilogram verim almaya başladık. Meyvelerimizin iriliği biraz küçük ama kilogram anlamında bahçelerimiz daha da çok vermeye başladı."

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
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