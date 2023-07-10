Iğdır'da kaybolan çocuk, AFAD ekiplerince bulundu

Iğdır'ın Yüzbaşılar köyünde yaşayan 14 yaşındaki O.K'den haber alamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekipleri, yaklaşık 9 saat süren çalışmalar sonucunda çocuğu köy yakınlarındaki bir arazide sağlıklı şekilde buldu. AFAD ekibi, çocuğu ailesine teslim etti.