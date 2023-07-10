Iğdır'da kaybolan çocuk, AFAD ekiplerince bulundu
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Iğdır'ın Yüzbaşılar köyünde yaşayan 14 yaşındaki O.K'den haber alamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekipleri, yaklaşık 9 saat süren çalışmalar sonucunda çocuğu köy yakınlarındaki bir arazide sağlıklı şekilde buldu. AFAD ekibi, çocuğu ailesine teslim etti.
Iğdır'da kaybolan çocuk, AFAD ekiplerince arazide bulunarak ailesine teslim edildi.
Yüzbaşılar köyünde yaşayan 14 yaşındaki O.K'den haber alamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi.
Köye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekipleri, yaklaşık 9 saat haber alınamayan çocuğun bulunması için çalışma başlattı.
AFAD ekibi, köy yakınlarındaki bir arazide sağlıklı şekilde bulduğu çocuğu, ailesine teslim etti.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel