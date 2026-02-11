Iğdır'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarında çalışma sürüyor
Iğdır'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 57 köy yolu için karla mücadele çalışmaları devam ediyor. İl Özel İdaresi, toplam 315 kilometre yolda çalışmalarını sürdürüyor.
Kentte dünden bu yana etkili olan kar nedeniyle yüksek kesimli bölgelerdeki birçok köye ulaşım kesildi.
İl Özel İdaresine bağlı ekipler, ulaşıma kapanan 57 köy yolunda karla mücadele çalışması başlattı.
Toplam 315 kilometre yolda sürdürülen çalışmaların, olumsuz hava koşulları nedeniyle zorlaştığı belirtildi.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel