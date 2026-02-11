Haberler

Iğdır'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarında çalışma sürüyor

Güncelleme:
Iğdır'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 57 köy yolu için karla mücadele çalışmaları devam ediyor. İl Özel İdaresi, toplam 315 kilometre yolda çalışmalarını sürdürüyor.

Iğdır'da yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 57 köy yolunda karla mücadele çalışması sürüyor.

Kentte dünden bu yana etkili olan kar nedeniyle yüksek kesimli bölgelerdeki birçok köye ulaşım kesildi.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler, ulaşıma kapanan 57 köy yolunda karla mücadele çalışması başlattı.

Toplam 315 kilometre yolda sürdürülen çalışmaların, olumsuz hava koşulları nedeniyle zorlaştığı belirtildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
