Iğdır'da Kardeşlerin Eşlerine Silahlı Saldırı: İki Kadın Öldürüldü

Iğdır'da Kardeşlerin Eşlerine Silahlı Saldırı: İki Kadın Öldürüldü
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Iğdır'ın Aralık ilçesinde, M.Ç (73) adlı kişi, kardeşlerinin eşleri Elmas Ç. ve Hatun Ç'yi evlerinde silahla öldürdü. Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Iğdır'da bir kişi, iki kardeşinin eşlerini evlerinde silahla öldürdükten sonra kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Aralık ilçesine bağlı Hacıağa köyünde yaşayan M.Ç (73), ayrı ikametlerde yaşayan kardeşlerinin eşleri Elmas Ç. (52) ile Hatun Ç'yi (60) bilinmeyen bir nedenle evlerinde silahla vurdu.

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede iki kadının da olay yerinde öldüğünü belirledi.

Olayın ardından kaçan M.Ç'nin bulunması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik güçleri köyde geniş güvenlik önlemi aldı, kadınların cenazeleri Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
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