Iğdır'da Kardeş Eşlerini Öldüren Zanlı Tutuklandı

Iğdır'da Kardeş Eşlerini Öldüren Zanlı Tutuklandı
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Iğdır'ın Aralık ilçesinde, iki kardeşinin eşlerini silahla öldüren 73 yaşındaki M.Ç. tutuklandı. Olay sonrası jandarma tarafından yakalanan zanlı, 'kasten adam öldürmek' suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi.

Iğdır'da iki kardeşinin eşlerini evlerinde silahla öldüren zanlı tutuklandı.

Aralık ilçesine bağlı Hacıağa köyünde yaşayan ve ayrı ikametlerde yaşayan kardeşlerinin eşleri Elmas Ç. (52) ile Hatun Ç'yi (60) silahla öldürdükten sonra gözaltına alınan M.Ç'nin (73), jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen M.Ç, çıkarıldığı mahkemece "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklandı.

M.Ç, 28 Mayıs'ta henüz bilinmeyen bir nedenle kardeşlerinin eşleri Elmas Ç. ve Hatun Ç'yi silahla öldürüp kaçmış, jandarma ekiplerince zanlı Yüzbaşılar köyü kırsalında yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
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