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Iğdır'da Kar Yağışı Sonrası Köy Yolları Yeniden Ulaşıma Açılıyor

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Iğdır'da yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları, İl Özel İdaresi ekiplerinin 34 araçlık filoyla sürdürdüğü çalışmalar sonucunda yeniden ulaşıma açılıyor.

Iğdır'da kar yağışı sonrası kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor

IĞDIR - Iğdır'da yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları İl Özel İdaresine bağlı 34 araçlık filoyla yeniden ulaşıma açılıyor.

Iğdır'da dün gece başlayan kar yağışı sonucu, Iğdır merkeze bağlı Korhan Yaylası ve Tuzluca ilçesine bağlı Canderviş köy yolları ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, gelen ihbarlar üzerine bu yolları açmak için çalışmalara başladı.

İl Özel İdaresine bağlı 39 kişilik personel ve 4 greyder, 1 rotatif, 6 v bıçaklı kamyon, 4 loder, 6 hidromek, 3 seyyar tamir ekibi ve 10 servis aracından oluşan toplam 34 araçlık filoyla karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Iğdır'da Kar Yağışı Sonrası Köy Yolları Yeniden Ulaşıma Açılıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEBAHATTİN YUM - Güncel
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